Ургант пошутил над допингом в российской лёгкой атлетике

Ведущий Иван Ургант высмеял решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу немецкой наездницы Нади Петер Штайнер. CAS снял с неё дисквалификацию по делу о допинг-пробе лошади.

Инцидент произошёл в 2017 году. Тогда в анализе коня обнаружили следы трамадола. Девушка смогла отменить четырёхлетнюю дисквалификацию: Надя смогла доказать, что лошадь съела сено, на которое помочился принимавший препарат мужчина.

Ургант выразил сожаление в том, что подобные решения CAS не выносит в адрес российских легкоатлетов.