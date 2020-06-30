Ведущий Иван Ургант высмеял решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу немецкой наездницы Нади Петер Штайнер. CAS снял с неё дисквалификацию по делу о допинг-пробе лошади.
Инцидент произошёл в 2017 году. Тогда в анализе коня обнаружили следы трамадола. Девушка смогла отменить четырёхлетнюю дисквалификацию: Надя смогла доказать, что лошадь съела сено, на которое помочился принимавший препарат мужчина.
Ургант выразил сожаление в том, что подобные решения CAS не выносит в адрес российских легкоатлетов.
"В 2017 году после турнира в Тунисе в организме Надиной лошади были обнаружены следы запрещенного препарата трамадола. Надю дисквалифицировали. Спортсменка смогла доказать, что ее лошадь съела сено, на которое помочился мужчина, принимавший допинг. И тут возникает вопрос к суду: ну почему с лошадьми это работает, а с нашими легкоатлетами — нет?" — рассказал Ургант в эфире Первого канала.
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