Жириновский раскритиковал РФС за решение по "Оренбургу"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свою позицию по поводу срыва матча 24-го тура РПЛ "Оренбург" — "Краснодар". Накануне игры в составе хозяев поля нашли шесть заболевших коронавирусом, после чего клуб посадили на карантин.

"Оренбург" не стал по примеру "Ростова" выставлять резервный состав на игру и получил техническое поражение. За это Жириновский призвал сменить руководство РФС.

Решение союза он назвал произволом. По мнению депутата, в таких случаях необходимо переносить игры на более поздний срок.

"Опять мы наблюдаем спортивный произвол… Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду "Ростов" разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют "Оренбургу". Прекратите, наконец, это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период. Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС", — написал Жириновский в Telegram.

Следующий матч "Оренбург" должен провести на своём поле против "Урала" 1 июля. Клуб ожидает решения Роспотребнадзора, чтобы определить круг футболистов, которые смогут выйти в этой игре.