Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Формулы-1" "Рено". Он станет вторым после Даниила Квята пилотом в серии сезона-2020.
Как сообщает "СМП Рейсинг", Сироткин станет третьим пилотом "Рено". Он будет тестировать болиды и в случае необходимости заменит Даниэля Риккардо или Эстебана Окона.
"Я хорошо знаком с командой, поскольку провёл с ней весь 2019 год. Я понимаю, насколько важно для команды всегда иметь пилота, который сможет выйти на замену, особенно в текущей мировой ситуации", — заявил Сироткин.
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