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В "Формуле-1" будет еще один российский гонщик

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Формулы-1" "Рено". Он станет вторым после Даниила Квята пилотом в серии сезона-2020.

Как сообщает "СМП Рейсинг", Сироткин станет третьим пилотом "Рено". Он будет тестировать болиды и в случае необходимости заменит Даниэля Риккардо или Эстебана Окона.

"Я хорошо знаком с командой, поскольку провёл с ней весь 2019 год. Я понимаю, насколько важно для команды всегда иметь пилота, который сможет выйти на замену, особенно в текущей мировой ситуации", — заявил Сироткин.

Сироткин в "Формуле-1"

  • Россиянин привлекался к работе в "Рено" с 2014 года.
  • В сезоне-2018 он провёл 21 гонку за "Уильямс".
  • На счету Сироткина 1 очко в "Формуле-1", то есть он не поднимался выше десятого места.
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