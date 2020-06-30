В "Формуле-1" будет еще один российский гонщик

Российский гонщик Сергей Сироткин подписал контракт с командой "Формулы-1" "Рено". Он станет вторым после Даниила Квята пилотом в серии сезона-2020.

Как сообщает "СМП Рейсинг", Сироткин станет третьим пилотом "Рено". Он будет тестировать болиды и в случае необходимости заменит Даниэля Риккардо или Эстебана Окона.

"Я хорошо знаком с командой, поскольку провёл с ней весь 2019 год. Я понимаю, насколько важно для команды всегда иметь пилота, который сможет выйти на замену, особенно в текущей мировой ситуации", — заявил Сироткин.

Сироткин в "Формуле-1"