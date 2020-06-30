Букмекеры оценили шансы ЦСКА и "Спартака" в сегодняшнем дерби

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение ЦСКА в сегодняшнем дерби против "Спартака". Игра состоится в рамках 25-го тура РПЛ и начнётся на "ВЭБ Арене" в 20.30 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на утро 30 июня такие:

победа ЦСКА — 2,50-2,64;

ничья — 3,25-3,40;

победа "Спартака" — 2,75-2,90.

Положение команд

На счету ЦСКА 37 очков, команда идёт пятой в турнирной таблице. "Спартак" занимает шестое место с 32 очками. Команды ведут борьбу за попадание в Лигу Европы.

Пятое место гарантированно даёт право выступить в квалификации европейского турнира.

Возвращение Гончаренко

Накануне дерби на тренерский мостик вернулся главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Он отсутствовал на матче с "Динамо", в клубе заявляли о "плохом самочувствии" белорусского специалиста.

По сведениям СМИ, он покинул команду и написал заявление об отставке. Позже клуб и тренер договорились о том, что он доработает как минимум до конца сезона.