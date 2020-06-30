Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение ЦСКА в сегодняшнем дерби против "Спартака". Игра состоится в рамках 25-го тура РПЛ и начнётся на "ВЭБ Арене" в 20.30 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на утро 30 июня такие:
На счету ЦСКА 37 очков, команда идёт пятой в турнирной таблице. "Спартак" занимает шестое место с 32 очками. Команды ведут борьбу за попадание в Лигу Европы.
Пятое место гарантированно даёт право выступить в квалификации европейского турнира.
Накануне дерби на тренерский мостик вернулся главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Он отсутствовал на матче с "Динамо", в клубе заявляли о "плохом самочувствии" белорусского специалиста.
По сведениям СМИ, он покинул команду и написал заявление об отставке. Позже клуб и тренер договорились о том, что он доработает как минимум до конца сезона.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.