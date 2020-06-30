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"Краснодар" поднялся в турнирной таблице РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) засчитал "Оренбургу" техническое поражение в матче 24-го тура против "Краснодара". Организация применила статью 105 регламента чемпионата за необеспечение принимающей стороной условий проведения игры.

Накануне матча в "Оренбурге" обнаружили восемь положительных тестов на коронавирус. Команда села на карантин, а выставить молодёжный состав не смогла.

Таким образом, "Краснодар" получил три очка. Всего на счету команды 44 пункта. "Быки" обошли "Ростов" и вышли на третье место в турнирной таблице. У команды ещё один матч в запасе — краснодарцы перенесли игру 23-го тура против "Динамо" из-за "ковида" у бело-голубых.

Турнирная таблица РПЛ

  1. "Зенит" — 56 очков.
  2. "Локомотив" — 47.
  3. "Краснодар" — 44 (матч в запасе).
  4. "Ростов" — 41.
  5. ЦСКА — 37.
  6. "Спартак" — 32.
  7. "Уфа" — 31.
  8. "Динамо" — 31 (матч в запасе).
  9. "Арсенал" — 28.
  10. "Урал" — 28.
  11. "Сочи" — 28.
  12. "Рубин" — 26.
  13. "Тамбов" — 25.
  14. "Ахмат" — 24.
  15. "Оренбург" — 23.
  16. "Крылья Советов" — 22.

25-й тур РПЛ

Очередные матчи чемпионата России пройдут 30 июня и 1 июля. Во вторник болельщиков ожидает супердерби ЦСКА — "Спартак".

30 июня

  • 18.00 "Локомотив" — "Крылья Советов".
  • 20.30 ЦСКА — "Спартак".

1 июля

  • 15.00 "Уфа" — "Рубин".
  • 15.00 "Оренбург" — "Урал".
  • 17.30 "Арсенал" — "Ахмат".
  • 17.30 "Тамбов" — "Зенит".
  • 20.00 "Ростов" — "Краснодар".
  • 20.00 "Сочи" — "Динамо".
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