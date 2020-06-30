"Краснодар" поднялся в турнирной таблице РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) засчитал "Оренбургу" техническое поражение в матче 24-го тура против "Краснодара". Организация применила статью 105 регламента чемпионата за необеспечение принимающей стороной условий проведения игры.

Накануне матча в "Оренбурге" обнаружили восемь положительных тестов на коронавирус. Команда села на карантин, а выставить молодёжный состав не смогла.

Таким образом, "Краснодар" получил три очка. Всего на счету команды 44 пункта. "Быки" обошли "Ростов" и вышли на третье место в турнирной таблице. У команды ещё один матч в запасе — краснодарцы перенесли игру 23-го тура против "Динамо" из-за "ковида" у бело-голубых.

Турнирная таблица РПЛ

"Зенит" — 56 очков. "Локомотив" — 47. "Краснодар" — 44 (матч в запасе). "Ростов" — 41. ЦСКА — 37. "Спартак" — 32. "Уфа" — 31. "Динамо" — 31 (матч в запасе). "Арсенал" — 28. "Урал" — 28. "Сочи" — 28. "Рубин" — 26. "Тамбов" — 25. "Ахмат" — 24. "Оренбург" — 23. "Крылья Советов" — 22.

25-й тур РПЛ

Очередные матчи чемпионата России пройдут 30 июня и 1 июля. Во вторник болельщиков ожидает супердерби ЦСКА — "Спартак".

30 июня

18.00 "Локомотив" — "Крылья Советов".

20.30 ЦСКА — "Спартак".

1 июля