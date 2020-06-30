Российский футбольный союз (РФС) засчитал "Оренбургу" техническое поражение в матче 24-го тура против "Краснодара". Организация применила статью 105 регламента чемпионата за необеспечение принимающей стороной условий проведения игры.
Накануне матча в "Оренбурге" обнаружили восемь положительных тестов на коронавирус. Команда села на карантин, а выставить молодёжный состав не смогла.
Таким образом, "Краснодар" получил три очка. Всего на счету команды 44 пункта. "Быки" обошли "Ростов" и вышли на третье место в турнирной таблице. У команды ещё один матч в запасе — краснодарцы перенесли игру 23-го тура против "Динамо" из-за "ковида" у бело-голубых.
Очередные матчи чемпионата России пройдут 30 июня и 1 июля. Во вторник болельщиков ожидает супердерби ЦСКА — "Спартак".
30 июня
1 июля
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.