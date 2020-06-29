Экс-жена российского футболиста Александра Кержакова Милана рассказала, что до сих пор не смогла простить своего бывшего мужа.

"Получилось ли у меня его простить? Нет. И я не думаю, что это когда-то произойдет. Я бы и не хотела его прощать. Я согласна, что это, возможно, стало бы шагом вперед, но конкретно в моем случае все это произошло в такой период моей жизни, который для меня был, наверное, самым переломным. И учитывая, как он себя повел в этот момент, я никогда не смогу его простить", — пояснила Тюльпанова.