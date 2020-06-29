"Барселона" решила уволить Сетьена после гола Смолова

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен покинет свой пост по окончании сезона. В клубе недовольны результатами, которые показывает команда, сообщает Goal.

У тренера есть шанс остаться в "Барселоне", но для этого нужно выиграть хотя бы один трофей — чемпионат Испании или Лигу чемпионов.

Кроме результатов, боссам клуба не нравится обстановка в команде. У тренера натянутые отношения с футболистами. Сменить Сетьена может бывший игрок каталонцев Хави.

Сетьен в 17 матчах у руля "Барсы" победил 11 раз, проиграл трижды и еще три раза сыграл вничью.

Смолов сбил "Барселону"

В субботу "Барса" не смогла победить "Сельту" на выезде. Матч завершился вничью 2:2. Один из мячей в ворота гостей забил Федор Смолов.

Каталонцы идут вторыми в турнирной таблице с отставанием от "Реала" на два очка.