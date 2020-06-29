Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ. В опросе принимали участие журналисты, которые работают на матчах лиги.

Овечкин набрал 53 голоса, второе место занял Теему Селянне (30 голосов), третье — Кэм Нилли (13).

Россиянин выступает за "Кэпиталз" с 2005 года. Он на данный момент является восьмым в списке снайперов НХЛ за всю историю.

Ранее сообщалось, что лучшим 13-м номером признан Павел Дацюк, выступавший за "Детройт".