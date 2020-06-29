Кокорин нарушил режим самоизоляции

Форвард "Сочи" Александр Кокорин опубликовал фотографию с дня рождения своего друга Геннадия Куропаткина. На празднике присутствовали не менее десяти человек.

На дне рождения, кроме Кокорина, присутствовали Александр Протасовицкий и брат Александра Кирилл. Все трое отбыли наказание за две драки в центре Москвы.

Из-за вспышек коронавируса в "Ростове", "Динамо" и "Оренбурге" ранее возникли проблемы с проведением матчей РПЛ. Ростовчанам пришлось выставить молодёжный состав на встречу с "Сочи", а игры динамовцев и оренбургской команды с "Краснодаром" были перенесены.