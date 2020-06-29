Пора заканчивать? Смолов забил и "Барсе", и "Реалу"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил гол Фёдора Смолова "Барселоне". Россиянин забил за "Сельту" второй раз. Первый мяч был в ворота "Реала".

Павлюченко пошутил, что Смолову можно заканчивать карьеру после голов грандам испанского футбола.

"Смолов — красавец. Забить "Реалу" и "Барселоне" — это дорогого стоит. Теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать", — заявил Павлюченко в интервью Sport24.

Команда из Виго сыграла с "Барселоной" вничью (2:2). С таким же счётом завершился матч с "Реалом" (2:2).

Смолов в "Сельте"