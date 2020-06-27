Жена Киржакова объяснила, почему оставила мужу все имущество

Футболист Алесандр Киржаков развелся со своей женой Миланой Тюльпановой из-за ее пристрастия к наркотикам.

Однако, Тюльпанова утверждает, что она сама бросила его из-за частых избиений.

Девушка не стала претендовать на какое-то имущество и, собравшись с силами ушла.