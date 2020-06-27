Футболист Алесандр Киржаков развелся со своей женой Миланой Тюльпановой из-за ее пристрастия к наркотикам.
Однако, Тюльпанова утверждает, что она сама бросила его из-за частых избиений.
Девушка не стала претендовать на какое-то имущество и, собравшись с силами ушла.
"Я была созависимой от него. Единственное, что я хотела в этой жизни — это не расходиться с ним", — сказала экс-супруга Кержакова.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.