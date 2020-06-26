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"Сочи" обратился к общественности по матчу с "Ростовом"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Сочи" на своём сайте спустя неделю выступил с обращением по поводу матча против "Ростова" (10:1). На игру тогда вышли 17-летние воспитанники донской команды.

После матча сочинцев обвинили в том, что они не согласились на перенос и заработали "дармовые" очки. В сочинском клубе отметили, что получили обращение от "Ростова" за день до игры, а 19 июня было получено письмо от соперников о согласии приехать на матч.

"Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК "Ростов" за сутки до проведения матча. Непосредственно в день проведения матча ФК "Ростов" сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить всё необходимое для его проведения", — говорится в заявлении.

"Сочи" не мог выставить молодёжь

По сообщению "Сочи", официальной информации о составе "Ростова" в клубе не было. У самих же сочинцев не было возможности подготовить к игре молодёжь. Поэтому на поле вышли футболисты основы.

"Решение о составе было принято непосредственно руководством ФК "Ростов", никем иным такое решение не может быть принято. Со своей стороны ФК "Сочи" не имел возможности задействовать резервный или молодёжный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК "Ростов" об участии в матче стало известно непосредственно в день игры", — сообщает "Сочи".

"Сочи" проявил уважение к "Ростову"

Также в сочинском клубе отметили, что проявили профессионализм и не позволили играть в поддавки с "Ростовом". По мнению клуба, футболисты проявили уважение к сопернику и сыграли в полную силу.

"Команда ФК "Сочи" не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК "Сочи" считает неприемлемым "играть в поддавки" в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить своё неуважение к сопернику, чем "поддавки" или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК "Сочи", уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата".

"Сочи" выразил благодарность "Ростову" и молодым футболистам. Особенно был отмечен вратарь Денис Попов, установивший рекорд по количеству отбитых ударов в створ ворота за матч РПЛ.

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