Гинер думает по поводу предложения Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени встретится с президентом клуба Евгением Гинером. Специалист принял решение закончить сезон с ЦСКА, но теперь задумались армейцы, сообщает "СЭ".

Из-за того, что Гончаренко находился за границей, а именно в Белоруссии, ему придётся пройти 14-дневную самоизоляцию. В Москву специалист вернулся 24 июня, то есть он не сможет присутствовать на трёх матчах команды против:

"Динамо" (27 июня);

"Спартака" (30 июня);

"Ахмата" (4 июля).

То есть Гончаренко сможет помочь команде только в четырёх последних турах. Пока тренировки с командой проводит Сергей Овчинников.