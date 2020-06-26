Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени встретится с президентом клуба Евгением Гинером. Специалист принял решение закончить сезон с ЦСКА, но теперь задумались армейцы, сообщает "СЭ".
Из-за того, что Гончаренко находился за границей, а именно в Белоруссии, ему придётся пройти 14-дневную самоизоляцию. В Москву специалист вернулся 24 июня, то есть он не сможет присутствовать на трёх матчах команды против:
То есть Гончаренко сможет помочь команде только в четырёх последних турах. Пока тренировки с командой проводит Сергей Овчинников.
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