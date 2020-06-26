Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира

26 июня в Москве состоялась церемония награждения лыжника Александра Большунова. Спортсмену вручили Большой хрустальный глобус, который он завоевал три месяца назад, выиграв общий зачёт Кубка мира.

Глобус Большунов получил из рук члена Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андрея Бокарева. Первой с победой лыжника поздравила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Задержка с награждением была связана с пандемией коронавируса. FIS долгое время не мог вывезти трофей из Канады.

Победа Большунова