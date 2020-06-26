Хоккеист Телегин планирует отсудить дом у Пелагеи

Хоккеист ЦСКА Иван Телегин подал встречный иск к певице Пелагее. После бракоразводного процесса спортсмен хочет получить в собственность загородный дом, сообщает StarHit.

Сейчас в доме проживает Пелагея и их дочь Таисия. Адвокаты певицы не согласились с требованием. Ранее Пелагея подала иск на алименты, которые могут составить 1,5 млн рублей в месяц.

"Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей", — заявляют адвокаты Пелагеи.

Ранее стало известно, что суд по разводу Телегина и Пелагеи перенесен на более поздний срок. Пара поженилась в 2016 году.