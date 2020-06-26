Клубы РПЛ предлагают закрыть на базах до конца сезона

Все 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) могут закрыть на базах до окончания чемпионата. Так в лиге хотят ограничить контакты футболистов и персонала команд с окружающими для снижения риска заболевания коронавирусом, сообщает "СЭ".

Случаи коронавируса в РПЛ

После возобновления чемпионата, которое состоялось 17 июня, в РПЛ были зафиксированы четыре коронавирусных случая.

Шестеро футболистов "Ростова" сдали положительные тесты на "ковид". Основной состав команды был помещён под карантин. Матч с "Сочи" провели 17-летние футболисты клуба и проиграли со счётом 1:10.

В московском "Динамо" заболели три игрока. "Краснодар" согласился перенести матч на резервную дату — 19 июля.

Один случай коронавируса был выявлен в "Уфе" после игры с "Тамбовом" (2:1). В клубе утверждают, что соблюдали все меры безопасности.

Накануне стало известно о шести заразившихся футболистах "Оренбурга". Игроки сдали положительные тесты после возвращения с матча против "Локомотива" (0:1). Перед игрой анализы дали отрицательный результат. Скорее всего, матч с "Краснодаром" 27 июня проведут резервисты команды.

24-й тур чемпионата России

26 июня, пятница

18.00 "Ахмат" — "Сочи".

20.30 "Зенит" — "Крылья Советов".

27 июня, суббота

14.00 "Оренбург" — "Краснодар".

16.30 "Спартак" — "Уфа".

17.30 "Рубин" — "Локомотив".

18.30 "Динамо" — ЦСКА.

20.00 "Ростов" — "Арсенал".

28 июня, воскресенье