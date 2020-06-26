Клубы РПЛ предлагают закрыть на базах до конца сезона
Все 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) могут закрыть на базах до окончания чемпионата. Так в лиге хотят ограничить контакты футболистов и персонала команд с окружающими для снижения риска заболевания коронавирусом, сообщает "СЭ".
Случаи коронавируса в РПЛ
После возобновления чемпионата, которое состоялось 17 июня, в РПЛ были зафиксированы четыре коронавирусных случая.
- Шестеро футболистов "Ростова" сдали положительные тесты на "ковид". Основной состав команды был помещён под карантин. Матч с "Сочи" провели 17-летние футболисты клуба и проиграли со счётом 1:10.
- В московском "Динамо" заболели три игрока. "Краснодар" согласился перенести матч на резервную дату — 19 июля.
- Один случай коронавируса был выявлен в "Уфе" после игры с "Тамбовом" (2:1). В клубе утверждают, что соблюдали все меры безопасности.
- Накануне стало известно о шести заразившихся футболистах "Оренбурга". Игроки сдали положительные тесты после возвращения с матча против "Локомотива" (0:1). Перед игрой анализы дали отрицательный результат. Скорее всего, матч с "Краснодаром" 27 июня проведут резервисты команды.
24-й тур чемпионата России
26 июня, пятница
- 18.00 "Ахмат" — "Сочи".
- 20.30 "Зенит" — "Крылья Советов".
27 июня, суббота
- 14.00 "Оренбург" — "Краснодар".
- 16.30 "Спартак" — "Уфа".
- 17.30 "Рубин" — "Локомотив".
- 18.30 "Динамо" — ЦСКА.
- 20.00 "Ростов" — "Арсенал".
28 июня, воскресенье