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Клубы РПЛ предлагают закрыть на базах до конца сезона

Спорт » Командные виды » Футбол

Все 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) могут закрыть на базах до окончания чемпионата. Так в лиге хотят ограничить контакты футболистов и персонала команд с окружающими для снижения риска заболевания коронавирусом, сообщает "СЭ".

Случаи коронавируса в РПЛ

После возобновления чемпионата, которое состоялось 17 июня, в РПЛ были зафиксированы четыре коронавирусных случая.

  • Шестеро футболистов "Ростова" сдали положительные тесты на "ковид". Основной состав команды был помещён под карантин. Матч с "Сочи" провели 17-летние футболисты клуба и проиграли со счётом 1:10.
  • В московском "Динамо" заболели три игрока. "Краснодар" согласился перенести матч на резервную дату — 19 июля.
  • Один случай коронавируса был выявлен в "Уфе" после игры с "Тамбовом" (2:1). В клубе утверждают, что соблюдали все меры безопасности.
  • Накануне стало известно о шести заразившихся футболистах "Оренбурга". Игроки сдали положительные тесты после возвращения с матча против "Локомотива" (0:1). Перед игрой анализы дали отрицательный результат. Скорее всего, матч с "Краснодаром" 27 июня проведут резервисты команды.

24-й тур чемпионата России

26 июня, пятница

  • 18.00 "Ахмат" — "Сочи".
  • 20.30 "Зенит" — "Крылья Советов".

27 июня, суббота

  • 14.00 "Оренбург" — "Краснодар".
  • 16.30 "Спартак" — "Уфа".
  • 17.30 "Рубин" — "Локомотив".
  • 18.30 "Динамо" — ЦСКА.
  • 20.00 "Ростов" — "Арсенал".

28 июня, воскресенье

  • 16.30 "Урал" — "Тамбов".
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