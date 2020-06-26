На пост главы Союза биатлонистов России осталось два кандидата

25 июня истёк срок выдвижения кандидатов на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). За должность будут бороться Владимир Драчёв и Виктор Майгуров, сообщает ТАСС.

Выборы должны состояться 11 июля на внеочередной конференции СБР в Химках. Во время собрания Драчёв может сохранить свою должность, если треть делегатов проголосует против лишения его полномочий.

В противном случае в борьбу за пост президента вступит Майгуров.

Владимир Драчёв

Драчёв возглавляет СБР с 2018 года, срок его полномочий истекает в мае 2022 года. Главу СБР обвиняют в неэффективном управлении организацией.

Также Драчёв является депутатом Госдумы от "Единой России". На выборы в СБР его выдвинула Федерация биатлона Карелии.

Виктор Майгуров

Майгуров был выдвинут на пост от Московской области. Сейчас он является вице-президентом СБР и входит в состав правления.

В 2011 году Майгуров попал в скандал. Его уволили с поста министра спорта ХМАО за жульничество. Бывший биатлонист предоставил поддельный диплом Сибирской государственной академии физкультуры.