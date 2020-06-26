Менеджер Хабиба назвал дату боя с Гэтжи

Али Абдель-Азиз, менеджер бойца UFC Хабиба Нурмагомедов, назвал дату боя против американца Джастина Гэтжи. На кону поединка будет стоять титул чемпиона организации в лёгком весе.

Титулом владеет Хабиб, Джастин ранее в бою против Тони Фергюсона завоевал звание "временного" чемпиона UFC.

По словам Абдель-Азиза, поединок состоится на турнире UFC 253. Бойцовский вечер запланирован на 19 сентября 2020 года в Абу-Даби.

"Команда Хабиба, скоро на UFC 253", — заявил Абдель-Азиз в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов

Россиянин является непобедимым чемпионом в ММА. Он провёл 28 поединков, из них 12 — в UFC.

В последний раз представитель Дагестана выходил в октагон в сентябре 2019 года.

Он победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

Джастин Гэтжи

Американец провёл в смешанных единоборствах 24 боя, из них шесть в UFC.