Расписание трансляций 24-го тура чемпионата РПЛ

В пятницу, 26 июня, стартует 24-й тур чемпионата России по футболу. Трансляции шести из восьми встреч будут доступны в открытом доступе на федеральном телеканале "Матч ТВ".

24-й тур чемпионата России: трансляции на "Матч ТВ"

26 июня, пятница

18.00 "Ахмат" — "Сочи" (Матч ТВ).

20.30 "Зенит" — "Крылья Советов" (Матч ТВ).

27 июня, суббота

14.00 "Оренбуг" — "Краснодар" (Матч ТВ).

16.30 "Спартак" — "Уфа" (Матч ТВ).

17.30 "Рубин" — "Локомотив".

18.30 "Динамо" — ЦСКА (Матч ТВ).

20.00 "Ростов" — "Арсенал".

28 июня, воскресенье

16.30 "Урал" — "Тамбов" (Матч ТВ).

Турнирная таблица РПЛ