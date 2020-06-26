Расписание трансляций 24-го тура чемпионата РПЛ
В пятницу, 26 июня, стартует 24-й тур чемпионата России по футболу. Трансляции шести из восьми встреч будут доступны в открытом доступе на федеральном телеканале "Матч ТВ".
24-й тур чемпионата России: трансляции на "Матч ТВ"
26 июня, пятница
- 18.00 "Ахмат" — "Сочи" (Матч ТВ).
- 20.30 "Зенит" — "Крылья Советов" (Матч ТВ).
27 июня, суббота
- 14.00 "Оренбуг" — "Краснодар" (Матч ТВ).
- 16.30 "Спартак" — "Уфа" (Матч ТВ).
- 17.30 "Рубин" — "Локомотив".
- 18.30 "Динамо" — ЦСКА (Матч ТВ).
- 20.00 "Ростов" — "Арсенал".
28 июня, воскресенье
- 16.30 "Урал" — "Тамбов" (Матч ТВ).
Турнирная таблица РПЛ
- "Зенит" — 53 очка — группа Лиги чемпионов.
- "Локомотив" — 44 — группа Лиги чемпионов.
- "Краснодар" — 41 (матч в запасе) — отбор Лиги чемпионов.
- "Ростов" — 38 — отбор Лиги Европы.
- ЦСКА — 36 — отбор Лиги Европы.
- "Спартак" — 31.
- "Уфа" — 30.
- "Динамо" — 30 (матч в запасе).
- "Арсенал" — 28.
- "Сочи" — 27.
- "Рубин" — 26.
- "Урал" — 25.
- "Тамбов" — 25.
- "Ахмат" — 23.
- "Оренбург" — 23.
- "Крылья Советов" — 22 — вылет в ФНЛ.