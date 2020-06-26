Сделка "Вашингтона" и Овечкина вошла в тройку лучших в истории НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг лучших сделок в первых раундах драфта в истории лиги. Возглавил список первых номеров Марио Лемье, который в 1984 году был выбран "Питтсбургом". Он набрал в голосовании 192 очка.

В тройке также два принципиальных соперника — Сидни Кросби и Александр Овечкин. Канадец, выбранный "Питтсбургом" в 2005 году, занял второе место. Россиянин, которого "Вашингтон" подписал в 2004 году, третье.

Овечкин является лучшим среди действующих игроков по количеству заброшенных шайб. Он забил 706 голов в составе "Вашингтона". В общем рейтинге снайперов он занимает восьмое место.

В списке бомбардиров Овечкин — 36-й (1278 очков). Кросби с отставанием в 15 очков идёт 39-м.

Десятка лучших первых номеров драфта НХЛ