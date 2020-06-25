Футбольный клуб из Подмосковья прекратит существование

Футбольный клуб "Зоркий" (Красногорск, Московская область) прекратит своё существование. Руководству команды не удалось найти спонсоров на следующий сезон, сообщает "Чемпионат".

"Зоркий" завершил выступления в сезоне-2019/20 на седьмом месте турнирной таблицы зоны "Центр" ПФЛ. До середины турнира команду возглавлял Сергей Юран, который затем перешёл на работу в "Химки".

Клуб выступал на стадионе "Зоркий" в Красногорске. Вместимость арены составляла 8 тыс. человек. На этом же стадионе играл одноименный клуб по хоккею с мячом.

Футбольный клуб в последних трех сезонах играл в ПФЛ.