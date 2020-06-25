Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации. Ранее Washington Post сообщила, что госуправление США по контролю за оборотом наркотиков предложило Конгрессу прекратить выделение денег.
США ежегодно переводит WADA 2,7 млн долларов. В госуправлении считают, что агентство недостаточно борется с допингом и требуют "реформ".
В WADA ответили, что агентством не могут управлять только те страны, которые перечисляют большие суммы денег.
"WADA не могут управлять исключительно несколько самых богатых стран. Спортсмены, которые соревнуются с атлетами из США, приезжают со всего мира, и ради объективности по отношению к американским спортсменам мы хотим обеспечить условия, при которых их конкуренты будут подчиняться тем же строгим правилам, что и они. Чтобы это произошло, необходимо обеспечить представительство всех регионов мира", — приводит Reuters заявление WADA.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.