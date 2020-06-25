В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило США на сообщение о возможном прекращении финансирования организации. Ранее Washington Post сообщила, что госуправление США по контролю за оборотом наркотиков предложило Конгрессу прекратить выделение денег.

США ежегодно переводит WADA 2,7 млн долларов. В госуправлении считают, что агентство недостаточно борется с допингом и требуют "реформ".

В WADA ответили, что агентством не могут управлять только те страны, которые перечисляют большие суммы денег.