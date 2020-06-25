Стадион в Саратове продают на сайте объявлений за 20 млн рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже стадиона в Саратове за 20 млн рублей. В объявлении указано, что продаётся футбольное поле размером 50 на 90 метров, а также места под трибуны.

Стадион расположен в районе Техстекла, на улице Ломоносова. Продавец готов к торгу.

Выяснилось, что стадион находится в частных руках, собственником является некий Гела Тамазиевич. По словам мужчины, у завода "Техстекло" он купил поле пять лет назад. За это время на стадионе занимались ребята из спортивных школ.

Мужчина хотел пристроить к полю трибуны, но больше не может заниматься стадионом. Поэтому решил выставить его на продажу.