Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы. Фигуристы проводят занятие в Кисловодске под дождём.

В опубликованном ролике видны Софья Титова, Вероника Жилина, Александра Трусова и другие фигуристы.

"Сегодня опять в Кисловодске дождь, но кросс никто не отменял. Все пашут", - написал Плющенко.

Группа Плющенко будет работать на сборе в Кисловодске до 15 июля.