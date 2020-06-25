Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы. Фигуристы проводят занятие в Кисловодске под дождём.
В опубликованном ролике видны Софья Титова, Вероника Жилина, Александра Трусова и другие фигуристы.
"Сегодня опять в Кисловодске дождь, но кросс никто не отменял. Все пашут", - написал Плющенко.
Группа Плющенко будет работать на сборе в Кисловодске до 15 июля.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.