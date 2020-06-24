Переход Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

Инсайдер РПЛ Нобель Арустамян раскрыл информацию о срыве перехода Вагнера Лава в ЦСКА. По его словам, вечером воскресенья бразилец уже был игроком армейцев, но затем что-то пошло не так.

Источники Арустамяна утверждают, что объявление о трансфере было готово и должно было выйти в понедельник. Но по неизвестным причинам передумал президент ЦСКА Евгений Гинер.

"Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву", - написал Арустамян в Telegram.

По его словам, менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера и пытался переубедить руководителя клуба. Но этого не получилось, после чего Вагнер подписал контракт с казахстанским "Кайратом".