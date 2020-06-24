Инсайдер РПЛ Нобель Арустамян раскрыл информацию о срыве перехода Вагнера Лава в ЦСКА. По его словам, вечером воскресенья бразилец уже был игроком армейцев, но затем что-то пошло не так.
Источники Арустамяна утверждают, что объявление о трансфере было готово и должно было выйти в понедельник. Но по неизвестным причинам передумал президент ЦСКА Евгений Гинер.
"Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву", - написал Арустамян в Telegram.
По его словам, менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера и пытался переубедить руководителя клуба. Но этого не получилось, после чего Вагнер подписал контракт с казахстанским "Кайратом".
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