"Локомотив" закрыл футболистов на базе

"Локомотив" будет соблюдать режим самоизоляции в Баковке. Футболисты, тренерский штаб и персонал команды на время чемпионата поселились на клубной базе, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Ранее из-за обнаружения "ковида" у футболистов "Ростова" на матч с "Сочи" был отправлен молодёжный состав. Донская команда проиграла со счётом 1:10.

Также коронавирус обнаружили у трёх футболистов московского "Динамо". "Краснодар" согласился перенести матч на резервную дату.

"Локомотив" идёт вторым в турнирной таблице. После увольнения Юрия Сёмина команду возглавляет серб Марко Николич. Железнодорожники отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков.