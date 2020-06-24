Футболист и тренер "Фиорентины" отстранены за богохульство

Федерация футбола Италии дисквалифицировала защитника "Фиорентины" Мартина Касереса и главного тренера команды Джузеппе Якини за богохульство. Они допустили "кощунственные высказывания" после завершения матча против "Брешии" (1:1), который состоялся 22 июня, сообщает Football Italia.

В соответствии с регламентом чемпионата Италии за богохульства футболистов отстраняют от матчей. Касерес и Якини получили дисквалификацию на два матча.

Таким образом, оба пропустят важную игру с "Лацио" на выезде, который состоится 27 июня. Флорентийцы занимают 13-е место в турнирной таблице серии А.