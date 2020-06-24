В пригороде Санкт-Петербурга сдается загородный дом Александра Кержакова за 700 тысяч рублей. На это обратила его бывшая жена Милана Тюльпанова.
Она прикрепила ссылку на объявление об аренде в своих социальных сетях и написала: "О, нашла дом себе в аренду".
"Он мне не сообщал, почему сдает дом в аренду, но это смешно и грустно одновременно", — рассказала позже Тюльпанова подписчикам.
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