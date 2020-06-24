Кержаков хочет сдать в аренду загородный дом за 700 тысяч рублей

В пригороде Санкт-Петербурга сдается загородный дом Александра Кержакова за 700 тысяч рублей. На это обратила его бывшая жена Милана Тюльпанова.

Она прикрепила ссылку на объявление об аренде в своих социальных сетях и написала: "О, нашла дом себе в аренду".