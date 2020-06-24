Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео сегодняшнего занятия спортсменок. Фигуристки тренировались под композицию День Победы.
Сегодня в России состоялся парад в честь 75-летия Победы. Шествия прошли в разных городах страны. В Москве парад принял Владимир Путин.
"Как же тяжело в учении но легко в бою", — подписал видео Плющенко.
Ранее сообщалось, что в академии Плющенко будет заниматься рекордсменка мира Александра Трусова. Сейчас группа тренера находится на сборе в Кисловодске.
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