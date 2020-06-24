Плющенко показал тренировку своих фигуристок под День Победы

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео сегодняшнего занятия спортсменок. Фигуристки тренировались под композицию День Победы.

Сегодня в России состоялся парад в честь 75-летия Победы. Шествия прошли в разных городах страны. В Москве парад принял Владимир Путин.

"Как же тяжело в учении но легко в бою", — подписал видео Плющенко.

Ранее сообщалось, что в академии Плющенко будет заниматься рекордсменка мира Александра Трусова. Сейчас группа тренера находится на сборе в Кисловодске.