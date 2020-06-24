В Кубке России определится последний полуфиналист

В среду, 24 июня, состоится последний матч 1/2 финала Кубка России по футболу. Игра между "Шинником" и "Уралом" должна была пройти 4 марта, но была перенесена из-за плохого состояния поля в Ярославле.

Затем игру перенесли ещё раз из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня матч наконец состоится - "Урал" опробовал газон стадиона в Ярославле и остался доволен.

"Ну что, другое дело!", - говорится в сообщении "Урала" в Twitter.

Кубок России по футболу