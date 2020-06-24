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В Кубке России определится последний полуфиналист

Спорт » Командные виды » Футбол

В среду, 24 июня, состоится последний матч 1/2 финала Кубка России по футболу. Игра между "Шинником" и "Уралом" должна была пройти 4 марта, но была перенесена из-за плохого состояния поля в Ярославле.

Затем игру перенесли ещё раз из-за ситуации с коронавирусом. Сегодня матч наконец состоится - "Урал" опробовал газон стадиона в Ярославле и остался доволен.

"Ну что, другое дело!", - говорится в сообщении "Урала" в Twitter.

Кубок России по футболу

  • Победитель матча "Шинник" - "Урал" встретится в полуфинале с "Химками".
  • В другом матче в Санкт-Петербурге сыграют "Зенит" и "Спартак".
  • Полуфинальные матчи должны состояться 19 июля, финал запланирован на 25-е число.
  • Победитель Кубка России получит место в групповом турнире Лиги Европы следующего сезона.
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