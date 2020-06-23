Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила своих учеников, ставших олимпийскими чемпионами, с Олимпийским днём. Среди фотографий был снимок Ирины Родниной, с которой у тренера недавно был конфликт.
Кроме Родниной, Тарасова поздравила:
"Сегодня Международный Олимпийский день. Мои чемпионы, моя гордость. Гордость страны!" — написала Тарасова в Instagram.
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