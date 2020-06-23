Тарасова поздравила Роднину с Олимпийским днём

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила своих учеников, ставших олимпийскими чемпионами, с Олимпийским днём. Среди фотографий был снимок Ирины Родниной, с которой у тренера недавно был конфликт.

Кроме Родниной, Тарасова поздравила:

Алексея Ягудина;

Илью Кулика;

Андрея Букина;

Оксану Грищук;

Наталью Бестемьянову;

Евгения Платова;

Александра Зайцева;

Марину Климову;

Сергея Пономаренко.