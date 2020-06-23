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Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину

Спорт

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА. Спортсмены указали, что могут остаться без выступлений на международном уровне.

Обращение появилось в Instagram спортсменов. Из-за долга ВФЛА перед международной федерацией 1 июля возможно полное исключение российских спортсменов из международных турниров. Это произойдёт в том случае, если руководство федерации не оплатит 11,6 млн долларов в World Athletics.

"За этот период времени неоднократно сменялись министр спорта РФ, руководитель Олимпийского комитета России и глава ВФЛА. Всё это время мы регулярно слышали, что для защиты российских спортсменов сделано, делается и будет сделано всё, что только можно. И вот сейчас, спустя пять лет, вследствие действий руководства ВФЛА наши легкоатлеты и тренеры вовсе не могут реализовывать свой потенциал, так как с прошлой осени они лишены возможности выступать вне России даже в нейтральном статусе. А 1 июля в случае невыплаты штрафа ВФЛА лёгкая атлетика может быть окончательно изгнана из международной федерации.

Третьего мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. Это поручение дало всем понять, что Вaм небезразличны лёгкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России. С тех пор прошёл год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась. Наша обеспокоенность связана с тем, что, имея в нашей стране такое большое количество спортивных структур, в которых работают настоящие профессионалы, мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса. Именно поэтому мы вынуждены сейчас обратиться напрямую к Вам.

Мы уже пропустили Олимпийские игры-2016, и существует серьезная вероятность пропустить и предстоящие Игры в Токио. Вопрос, который мы поднимаем, не столько в наших карьерах, которые рано или поздно закончатся, сколько в российской лёгкой атлетике в целом. Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения лёгкой атлетики. Мы очень надеемся на то, что времена, когда атлеты и тренеры, никак не запятнавшие свою репутацию, остаются со своей бедой один на один, вскоре закончатся. Надеемся на Ваше участие и понимание", — говорится в заявлении спортсменов.

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