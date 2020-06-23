Российский фигурист Евгений Плющенко объяснил свою позицию по поддержке президента России Владимира Путина. Ранее спортсмен записал ролик в Instagram, в котором призвал проголосовать за поправки в конституцию РФ, после чего был раскритикован.
По словам Плющенко, он не обращает внимания на критику со стороны других людей. Фигурист назвал факт поддержки властей своим личным делом.
Также спортсмен отметил, что всегда выступал за Путина. Он напомнил о тяжёлых временах в 90-е годы.
"Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб. Как говорится, Россия — страна возможностей. Это факт и правда! Не надо грешить на власть, нужно самим двигаться и заниматься! А то многие думают, что если он дворник или грузчик, то ему должны платить миллионы рублей. Не бывает такого", - приводит Sport24 слова Плющенко.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.