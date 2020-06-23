Плющенко рассказал, как в 90-е был нищим и собирал бутылки

Российский фигурист Евгений Плющенко объяснил свою позицию по поддержке президента России Владимира Путина. Ранее спортсмен записал ролик в Instagram, в котором призвал проголосовать за поправки в конституцию РФ, после чего был раскритикован.

По словам Плющенко, он не обращает внимания на критику со стороны других людей. Фигурист назвал факт поддержки властей своим личным делом.

Также спортсмен отметил, что всегда выступал за Путина. Он напомнил о тяжёлых временах в 90-е годы.