Очередная фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко

Восьмилетняя российская фигуристка Арина Парсегова объявила о переходе в академию Евгения Плющенко. Девочка, которая занималась в школе Этери Тутберидзе, рассказала о трансфере в Instagram.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко ушла рекордсменка мира Александра Трусова и Вероника Жилкина. Также перешёл на работу к олимпийскому чемпиону тренер Сергей Розанов.

Парсегова отметила, что три месяца не занималась на льду из-за карантина. Ситуация подтолкнула родителей девочки к переходу в другую школу.

"Мы приняли решение перейти в другую школу. Свой дальнейший тренировочный путь мы продолжим в академии Евгения Викторовича Плющенко, благодарим его за эту возможность!" — говорится в сообщении Парсеговой.

Также фигуристка поблагодарила Тутберидзе и всех сотрудников "Хрустального". По словам Парсеговой, она получила бесценный опыт.

"Хотим выразить огромную благодарность тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе за полученный бесценный опыт! Благодаря вам мы стали смотреть на фигурное катание совершенно под другим углом. Спасибо всем сотрудникам "Хрустального" за вашу доброту и заботу, за этот год вы стали нам очень близки!" — написала Арина.

Парсегова будет тренироваться у Розанова, с которым работала и в школе Тутберидзе.