Вдова Дадашева требует от США компенсацию за гибель мужа

Елизавета Апушкина, вдова российского боксёра Максима Дадашева, подала в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд. Девушка требует материальную компенсацию за смерть мужа в бою против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

Размер компенсации должен определить суд. Заседание должно было уже состояться, но перенесено на неопределённый срок из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Гибель Дадашева

Россиянин проводил бой с Матиасом 20 июля 2019 года в Оксон-Хилле. На кону стояло звание претендента на чемпионский пояс по версии IBF в весе до 63,5 кг.

В 11-м раунде Дадашев пропустил серию ударов, его сторона решила завершить бой досрочно. После поединка боксёру стало плохо, его доставили в больницу и сделали трепанацию черепа. 23 июля боксёр скончался не приходя в сознание от тяжёлого отёка мозга.

Ранее сообщалось, что атлетическая комиссия выдала лицензию боксёру, не проверив до конца его здоровье. Точную причину исковых требований адвокаты вдовы не называют.

Читайте также:

Судья АИБА: рефери должен был остановить бой Дадашева

Боксер Дадашев продолжал бой несмотря на инсульт

Юрист объяснил, что ждет соперника скончавшегося Дадашева

Нурмагомедов о смерти Дадашева: начинаю ненавидеть этот спорт