Готовить ЦСКА к матчу с "Динамо" будет не Гончаренко

Пресс-служба ЦСКА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Ранее сообщалось, что наставник после поражения от "Зенита" (0:4) написал заявление об отставке.

По заявлению пресс-службы, Гончаренко почувствовал недомогание, из-за чего готовить команду к следующей игре будет старший тренер Сергей Овчинников. Матч против "Динамо" должен состояться 27 июня на стадионе бело-голубых.

"В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с "Зенитом", готовить команду к встрече с "Динамо" будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников", — говорится в заявлении клуба.

По информации Sport24, Гончаренко после матча с "Зенитом" уехал в Белоруссию. Специалист не хочет возвращаться в ЦСКА.