Критика Лукашенко стоила баскетболисту Мещерякову вызова в сборную

Баскетболист "Спартака" из Санкт-Петербурга Никита Мещеряков не попал в состав национальной сборной Белоруссии. Днём ранее он выступил с критикой в адрес президента республики Александра Лукашенко.

Баскетболист поддержал кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Ранее политик был задержан властями за "организацию противоправных действий". Следователи заявляют, что на днях он собирался снять крупную сумму денег.

"Игра без правил… Кандидатов сажают за решетку, людям затыкают рты. Это не Белоруссия будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент", — написал в Instagram Мещеряков.

Позже издание "Прессбол" выступило с опровержением информации о том, что Мещеряков не был вызван в главную команду. По заявлению издания, игрок находится в Раубичах, где тренируется с командой по баскетболу 3 на 3.