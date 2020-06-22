Кокорин купил маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей

Форвард "Сочи" Александр Кокорин продемонстрировал в Instagram свою новую маску. Изделие сделано из крокодиловой кожи и стоит 29,5 тыс. рублей. Маска изготавливается для каждого заказчика отдельно.

Кокорин после выхода из колонии подписал контракт с "Зенитом" до окончания сезона-2019/20. Позже он был отправлен в аренду в "Сочи". После завершения контракта футболист намерен найти другую команду в европейском чемпионате.

В пяти матчах за "Сочи" Кокорин забил шесть голов. Форвард поучаствовал в разгроме "Ростова" со счётом 10:1, сделав хет-трик.