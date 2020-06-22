IIHF назвала новый сроки чемпионата мира по хоккею-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила даты проведения чемпионата мира в 2021 году. Турнир перенесен на месяц из-за ситуации с пандемий коронавируса.

Пресс-служба IIHF сообщает, что чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Города проведения не изменились — матчи состоятся в Минске и Риге.

Ранее IIHF поменяла группами сборные России и Канады. Российская команда сыграет в Минске против:

Швеции;

Швейцарии;

Чехии;

Словакии;

Белоруссии;

Дании;

Великобритании.

Канадцы встретятся с такими командами:

США;

Финляндия;

Германия;

Латвия;

Норвегия;

Италия;

Казахстан.

Чемпионат мира должен был состояться в 2020 году в Швейцарии, но был отменён.