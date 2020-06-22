Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила даты проведения чемпионата мира в 2021 году. Турнир перенесен на месяц из-за ситуации с пандемий коронавируса.
Пресс-служба IIHF сообщает, что чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Города проведения не изменились — матчи состоятся в Минске и Риге.
Ранее IIHF поменяла группами сборные России и Канады. Российская команда сыграет в Минске против:
Канадцы встретятся с такими командами:
Чемпионат мира должен был состояться в 2020 году в Швейцарии, но был отменён.
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