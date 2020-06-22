Юрий Газзаев: "Заболевших изолировать, остальным позволить играть"

Бывший тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" высказал свою позицию по поводу проведения чемпионата РПЛ на фоне пандемии коронавируса. По мнению специалиста, регламент турнира можно было бы изменить, чтобы полноценно проводить матчи.

Две вспышки "ковида"

Ранее из-за вспышки COVID в "Ростове" на матч 23-го тура против "Сочи" вышли футболисты академии клуба. Основной состав команды был помещён на карантин из-за заболевания у шести футболистов. Встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу сочинцев.

Игра "Краснодар" — "Динамо" была перенесена из-за трёх случаев "ковида" у футболистов бело-голубых. Руководство "быков" согласилось провести матч в резервную дату.

Как дальше играть

На вопрос "Правды.Ру" о том, что делать, если заболевание у соперников "Краснодара" будет выявлено в дальнейшем, Газзаев предложил скорректировать регламент. По его мнению, изолировать необходимо только тех футболистов, у которых был выявлен коронавирус. Тренер выразил надежду, что в дальнейшем результаты анализов будут давать отрицательные результаты.