Бывший тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" высказал свою позицию по поводу проведения чемпионата РПЛ на фоне пандемии коронавируса. По мнению специалиста, регламент турнира можно было бы изменить, чтобы полноценно проводить матчи.
Ранее из-за вспышки COVID в "Ростове" на матч 23-го тура против "Сочи" вышли футболисты академии клуба. Основной состав команды был помещён на карантин из-за заболевания у шести футболистов. Встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу сочинцев.
Игра "Краснодар" — "Динамо" была перенесена из-за трёх случаев "ковида" у футболистов бело-голубых. Руководство "быков" согласилось провести матч в резервную дату.
На вопрос "Правды.Ру" о том, что делать, если заболевание у соперников "Краснодара" будет выявлено в дальнейшем, Газзаев предложил скорректировать регламент. По его мнению, изолировать необходимо только тех футболистов, у которых был выявлен коронавирус. Тренер выразил надежду, что в дальнейшем результаты анализов будут давать отрицательные результаты.
"Здесь сложно сказать. Просто нужно надеяться, что не будет. Вы слышали, что у кого обнаружили болезнь, их нужно изолировать. А остальным позволить играть. Я думаю, что здесь нужно советоваться с теми, кто разбирается именно в плане медицины. Чтобы календарь, тот график, который есть. А как будет, этого никто не может предвидеть", — заявил Газзаев.
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