Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

Волейболист Александр Кимеров в Москве атаковал водителя каршеринга. Инцидент произошёл на улице Татьянин Парк, сообщает Telegram-канал Mash.

Спортсмену не понравилось, что автомобиль каршеринга не пропустил его на светофоре. Кимеров перегородил автомобилю путь и вызывал водителя "на разговор".

Волейболист вышел из машины, сбил боковое стекло и помял пострадавшему дверь. Водителю удалось уехать от Кимерова, после чего он отправился в полицию и написал заявление о порче имущества. Всё происшествие мужчина на авто каршеринга записал на видео.

Александр Кимеров

23-летний диагональный клуба "Факел" (Новый Уренгой) и сборной России является бронзовым призёром чемпионата России.