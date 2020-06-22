30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице. Женщина скончалась в результат продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Стрелковой ассоциации Сербии.

Двадцать дней назад спортсменка родила ребёнка. По сведениям сербских СМИ, во время родов у девушки произошли осложнения. Врачи боролись за её жизнь, а последнюю неделю она была в коме. Жизни ребёнка ничего не угрожает.

Бобана Момчилович-Величкович

Сербка является многократной чемпионкой Европы. В 2014 году она выиграла чемпионата мира.

Бобана принимала участие в Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах. Оба раза спортсменка заняла седьмое место.