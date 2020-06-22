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Гендиректор "Шахтёра": "Сложно привыкнуть, что у нас нет дома"

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин поздравил команду с чемпионским титулом. "Горняки" завоевали 13-й трофей на Украине и оформили его за пять туров до конца сезона.

С 2014 года "Шахтёр" не проводит матчи на "Донбасс Арене" из-за конфликта на юго-востоке Украины. Команда выступала во Львове, а сейчас принимает соперников в Харькове.

"Сложно к этому привыкнуть. Да и не хочется привыкать к тому, что мы находимся не дома в Донецке. И если бы наши соперники, наши коллеги из Европы посмотрели, в каких условиях тренируется команда, у них бы возникло много вопросов, как у нас получается находиться в таком тонусе?" — приводит сайт "Шахтёра" слова Палкина.

Чемпионат Украины

Рекордсмен по победам в чемпионате Украины — киевское "Динамо". На счету команды 15 титулов.

  • "Шахтёр" выиграл 9 чемпионатов из последних 11.
  • С 2014 года "горняки" победили четыре раза.
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