Российские фигуристы Степанов и Лукашевич перешли в сборную Белоруссии

Олимпийский чемпион Олег Васильев рассказал о переходе двух российских фигуристов в сборную Белоруссии. С нового сезона он будет главным тренером команды.

По словам Васильева, Федерация фигурного катания России одобрила переход пары Богданы Лукашевич и Александра Степанова. В Белоруссии считают, что возрастные спортсмены помогут сделать парное катание республики успешным.

В сборную Белоруссии могут перейти ещё три пары. Оформление документов по ним продолжается.

"По сути, у нас есть четыре пары: одна из них уже легализована, ещё три находятся в процессе перехода или скатывания. Но в любом случае начало положено", — приводит sb. by слова Васильева.

Пара Лукашевич и Степанова

Пара не добилась хороших результатов на крупных соревнованиях. На чемпионате России лучший результат спортсменов — 11-е место в 2018 году.

Лучшее достижение на международных турнирах — четвёртое место на Кубке Ниццы в 2016 году.