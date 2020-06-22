Олимпийский чемпион Олег Васильев рассказал о переходе двух российских фигуристов в сборную Белоруссии. С нового сезона он будет главным тренером команды.
По словам Васильева, Федерация фигурного катания России одобрила переход пары Богданы Лукашевич и Александра Степанова. В Белоруссии считают, что возрастные спортсмены помогут сделать парное катание республики успешным.
В сборную Белоруссии могут перейти ещё три пары. Оформление документов по ним продолжается.
"По сути, у нас есть четыре пары: одна из них уже легализована, ещё три находятся в процессе перехода или скатывания. Но в любом случае начало положено", — приводит sb. by слова Васильева.
Пара не добилась хороших результатов на крупных соревнованиях. На чемпионате России лучший результат спортсменов — 11-е место в 2018 году.
Лучшее достижение на международных турнирах — четвёртое место на Кубке Ниццы в 2016 году.
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