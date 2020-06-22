Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила поклонников очередной порцией откровенных фотографий и видео. Девушка опубликовала в Instagram пост с обворожительным танцем.
Туктамышева обрадовалась хорошей погоде.
"Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна", — написала Туктамышева.
Подписчики Елизаветы положительно оценили фото и видео.
"Невероятно сексуальная", — написал один из фанатов.
"Изумительная несравненная красотка!" — пишет другой.
"Может быть, тебе в модели пойти вместо фигурного катания?" — заявил еще один болельщик.
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Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна🌿 ⠀ If this is compensation for the missed spring, then I agree. 🌿
Елизавета — титулованная фигуристка. Самый удачный сезон для нее был 2014/15. Тогда она завоевала первые места на таких соревнованиях:
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