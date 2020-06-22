Фанаты атаковали Туктамышеву после её танца в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взбудоражила поклонников очередной порцией откровенных фотографий и видео. Девушка опубликовала в Instagram пост с обворожительным танцем.

Туктамышева обрадовалась хорошей погоде.

"Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна", — написала Туктамышева.

Реакция фанатов

Подписчики Елизаветы положительно оценили фото и видео.

"Невероятно сексуальная", — написал один из фанатов. "Изумительная несравненная красотка!" — пишет другой. "Может быть, тебе в модели пойти вместо фигурного катания?" — заявил еще один болельщик.

Елизавета Туктамышева

Елизавета — титулованная фигуристка. Самый удачный сезон для нее был 2014/15. Тогда она завоевала первые места на таких соревнованиях: