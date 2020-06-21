Известный боксер Майк Тайсон предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата Джону Джонсу провести бой. Он готов заплатить за это чемпиону UFC большие деньги.

Ранее Джонс заявлял, что хочет получать больше денег.

"Чтобы заработать $100 млн, Конору Макгрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной", — утверждает Тайсон.