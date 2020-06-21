Бывший боец Олег Тактаров утверждает, что не увидел "зверя в глазах" Александра Волкова перед его поединком с Кертисом Блейдсом.

"Тренироваться нужно в правильном месте и с правильными людьми. И самый главный вопрос, который должен себе задавать человек: "А оно мне надо? Я хороший парень, меня все любят, оно мне надо", — пояснил Тактаров.

"Хотя смотрю и думаю: ну всё есть, данные есть — ну ничем не слабее. Просто вышел человек без настроя. Может, перелёт. Может, что-то ещё. Не было зверя в глазах", — добавил боец.