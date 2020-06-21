Российский боец Александр Волков утверждает, что выложился в бою с Кертисом Блейдсом на 100%, однако времени на подготовку было очень мало.
"Поединок был тяжёлый, выложился на все 100%. При имеющихся условиях подготовки сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить бой, но немного не хватило до победы. Двигаемся дальше и только вперёд за победами", — утверждает Волков.
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