Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отметил важность дисциплины и воспитания в жизни человека.

"Выбираешь для себя подходящий уровень воспитанности, благодетельности, дисциплины, духовности, религиозности, физических и интеллектуальных нагрузок, и четко движешься вперед. Шаг за шагом, день за днем. Не снижая планку из-за лени и неорганизованности, а стабильно закрепляя взятый уровень на протяжении долгих лет, после же повышая его, аккуратно и без эмоций, без фанатизма. Слова не мои", — написал чемпион UFC в Instagram.