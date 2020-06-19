Суд обязал Неймара заплатить "Барселоне" компенсацию

Нападающий "ПСЖ" Неймар проиграл суд своему бывшему клубу. Теперь бразилец будет обязан выплатить каталонцам 7 млн евро, сообщает ESPN.

В суд пошел сам Неймар с требованием выплатить ему 22 млн евро в качестве бонуса, который, по версии игрока, клуб должен был ему. Суд отклонил иск и назначил компенсацию "Барсе".

Неймар выступал за "Барселону" до 2017 года, когда перешёл в "ПСЖ". Он стал и до сих пор остаётся самым дорогим футболистом в мире. Его трансфер обошёлся парижанам в 222 млн евро.